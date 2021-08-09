Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Sergio Agüero sakatlığı nedeniyle 10 hafta oynayamayacak
İspanya ekibi Barcelona'nın Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta forma giyemeyecek.
İspanya ekibi Barcelona'nın Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta forma giyemeyecek.
Barcelona Kulübü, 33 yaşındaki Agüero'nun tendon sakatlığı sebebiyle 10 hafta takımdan uzak kalacağını duyurdu.
Geçen sezon sonu İngiltere temsilcisi Manchester City'deki sözleşmesi biten Agüero, Barcelona ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan