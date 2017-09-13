Barcelona'nın 105 Milyon Euro'luk Transferi, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Juventus'u konuk etti. Maçın 36. dakikasında Katalanların 105 milyon Euro'luk transferi Dembele, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Öte yandan mücadele, Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.