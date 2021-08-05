Barcelona, Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı
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BBC

Barcelona, Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı

Barcelona, Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı
BBC - Haberler | Dünya

Barcelona, Messi ile sözleşme imzalanmayacağını ve Arjantinli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Barcelona, Messi ile sözleşme imzalanmayacağını ve Arjantinli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Barcelona Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Leo #Messi Barcelona FC ile devam etmeyecek" diye yazdı.

Barcelona bir süredir Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda müzakere ediyordu.

Katalan kulübü, Arjantinli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ve Lionel Messi anlaşmaya varmasına ve bugün yeni bir sözleşme imzalama niyetlerine rağmen, mali ve yapısal engeller (İspanyol La Liga düzenlemeleri) nedeniyle bu gerçekleşemiyor" denildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

BBC
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