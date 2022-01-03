Barcelona, Mallorca deplasmanında kazandı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
Katalan ekibinin ilk yarıda gelen tek golünü Luuk de Jong (Dk. 44) attı.
Bu sezon 8. galibiyetini alan Barcelona, 31 puanla 5. sıraya yükseldi. Barcelona, lider Real Madrid'in 16 puan gerisinde bulunuyor.
Mallorca ise 20 puanla 15'inci sırada yer aldı.
AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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