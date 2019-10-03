Barcelona maçında "pembe top" ile hava atışı yapılacak

03.10.2019 12:51

Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan Pembe Top projesi kapsamında Anadolu Efes - FC Barcelona maçının hava atışı, sevilen oyuncu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile yapılacak.

İstanbul DHA

Turkish Airlines EuroLeague 2018 - 2019 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2019 - 2020 sezonundaki ilk maçında FC Barcelona'yı ağırlayacak.

4 Ekim 2019 Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak karşılaşma, aynı zamanda altıncı kez gerçekleştirilecek Pembe Top Sahada projesine de sahne olacak.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu ilk Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşan farkındalık yaratacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi Bensu Soral tarafından Pembe Top ile yapılacak.

Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan proje kapsamında Anadolu Efes - FC Barcelona maçını izlemeye gelecek basketbolseverler Pembe Top kazanma fırsatı da yakalayacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.

Kaynak: DHA