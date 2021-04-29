Barcelona liderlik fırsatını tepti
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Barcelona liderlik fırsatını tepti

Barcelona liderlik fırsatını tepti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona, sahasında Granada'ya 2-1 mağlup oldu.

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona, sahasında Granada'ya 2-1 mağlup oldu.

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona, sahasında Granada'yı konuk etti. Bordo-mavili ekip, kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşmada rakibine sahasında 2-1 yenilerek avantaj tepti. Barcelona, 23'üncü dakikada Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada Machis'in attığı golle skora dengeyi getiren Granada, 79'uncu dakikada Molina'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla 71 puanda kalan Barcelona, 3'üncü sırada yer alırken, Granada puanını 45'e yükseltti. Bordo-mavililer, ligin 34'üncü haftasında deplasmanda Valencia'nın konuğu olacak.


Barcelona liderlik fırsatını tepti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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