Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, taraftarlardan sabırlı olmalarını ve takıma güvenmelerini istedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, taraftarlardan sabırlı olmalarını ve takıma güvenmelerini istedi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, taraftarlardan sabırlı olmalarını ve takıma güvenmelerini istedi

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettikleri Almanya'nın Bayern Münih takımına 3-0 yenilmelerinin ardından, taraftarlardan sabır ve takıma güvenmelerini istedi.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettikleri Almanya'nın Bayern Münih takımına 3-0 yenilmelerinin ardından, taraftarlardan sabır ve takıma güvenmelerini istedi.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Laporta, taraftarlara hitaben, "Ben de hepiniz kadar kırgın ve öfkeliyim. Yaşananların, üzerinde düşündüğümüz senaryolardan biri olduğunu sizlere söylemeliyim. Sizlerden sabırlı olmanızı ve takımı desteklemeyi sürdürmenizi rica ediyorum." diye konuştu.

Taraftarlardan, kulüp yönetimine de güvenmelerini isteyen Laporta, "Bu güvene ihtiyacımız var. Bu durumu düzelteceğimizden hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Laporta'nın, dün alınan yenilginin ardından başkan yardımcısı Rafael Yuste ve futbol direktörü Mateu Alemany ile bugün kulüpte durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
Yusuf Demir, Barcelona tarihine geçti! Messi'nin rekorlarını Türk yıldız takip ediyor

Yusuf Demir, Barcelona tarihine geçti! Messi'nin rekorlarını Türk yıldız takip ediyor

 Messi'siz Barcelona'dan 24 sene sonra skandal başlangıç! İsabetli şut atamadan kaybettiler

Messi'siz Barcelona'dan 24 sene sonra skandal başlangıç! İsabetli şut atamadan kaybettiler

 Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Tatlıses Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Göksel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Şenol Güneş Fatma Şahin Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, taraftarlardan sabırlı olmalarını ve takıma güvenmelerini istedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 18:12:34. #1.11#