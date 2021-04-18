Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi oldu
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Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi oldu

Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya Kral Kupası finalinde, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona, kupayı 31. kez müzesine götürdü.

İspanya Kral Kupası finalinde, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona, kupayı 31. kez müzesine götürdü. Arjantinli yıldız Messi de 119 yıllık kupa tarihinde 7 farklı finalde gol atan ilk oyuncu oldu.

İspanya Kral Kupası finalinde dün Barcelona ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Barça, Griezmann, Frenkie de Jong ve Lionel Messi'nin (2) golleriyle kupanın 31.kez sahibi oldu. Dev finalde 2 gol atan Messi, 119 yıllık kupa serüveninde 7 farklı final mücadelesinde gol sevinci yaşayan ilk futbolcu olurken, takımıyla çıktığı 10 final maçında 9 gol de kaydederek Kral kupasının final tarihinde en çok gol atan isim oldu.

Öte yandan Barcelona'da ilk sezonunu geçiren Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman da, Katalan ekibinde ilk kupa zaferini yaşadı. - İSTANBUL

Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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