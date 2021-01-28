Barcelona, Kral Kupası'nda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı
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Barcelona, Kral Kupası'nda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı

28.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:00
Barcelona, Kral Kupası'nda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı

Futbolda İspanya Kral Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi.

Futbolda İspanya Kral Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi.

Tek maçlı eleme usulü ile oynanan turda ikinci lig takımlarından Rayo Vallecano ile eşleşen Barcelona, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takım, maçın 63. dakikasında Fran Garcia ile 1-0 öne geçti.

Barcelona, Lionel Messi (Dk. 70) ve Frenkie de Jong (Dk. 80) ile karşılık vererek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Kral Kupası'nın ilk 16'larda oynanan diğer önemli maçında Sevilla, Valencia'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kalan takımlar arasında yer aldı.

Kupanın ilk 16'lar turunda oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Valladolid-Levante: 2-4, Girona-Villarreal: 0-1, Real Betis-Real Sociedad: 3-1.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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