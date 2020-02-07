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Barcelona Kral Kupası’na Veda Etti

2019-20 Kral Kupası’nda Athletic Bilbao, çeyrek finalde Barcelona’yı sahasında ağırladı. Tek maçlı eleme formatında oynanan kupada Athletic Bilbao, 90. dakikada Inaki Williams’in attığı golle güçlü rakibini kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.

07.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:19

2019-20 Kral Kupası'nda , çeyrek finalde 'yı sahasında ağırladı. Tek maçlı eleme formatında oynanan kupada Athletic Bilbao, 90. dakikada Inaki 'in attığı golle güçlü rakibini kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.

Kaynak: Dugout

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