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Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda zor da olsa son 16'ya kaldı

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda zor da olsa son 16'ya kaldı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

Barcelona, İspanya Kral Kupası 4. turunda konuk olduğu 3. lig ekibi Linares Deportivo'yu 2-1 yenerek son 16 etabına yükseldi.

Barcelona, İspanya Kral Kupası 4. turunda konuk olduğu 3. lig ekibi Linares Deportivo'yu 2-1 yenerek son 16 etabına yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda Barcelona, ev sahibi takımdan Hugo Diaz'ın 19. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 yenik durumda kapattı.

Katalan ekibinde ikinci yarı başında oyuna giren Ousmane Dembele, 63. dakikada skoru eşitlerken, galibiyet golü 69. dakikada Ferran Jutgla'dan geldi.

Zorlu bir sezon geçiren ve ligde lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde bulunan Katalan ekibi, Kral Kupası'nda 3. lig takımını eleyerek yoluna devam etti.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri

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