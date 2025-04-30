Barcelona İnter tek maç mı, rövanşı var mı?

Barcelona Inter maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev karşılaşma, 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maçın yayın kanalı ve detayları araştırılıyor. Peki, Barcelona İnter tek maç mı, rövanşı var mı?

BARCELONA INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1 Mayıs 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve beIN Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BARCELONA INTER UEFA YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de beIN Sports, UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahip olup, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacaktır.

BARCELONA İNTER TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Barcelona İntermaçı çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.