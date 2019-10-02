Barcelona İnter maçı saat kaçta? Barcelona İnter maçı hangi kanalda? Barcelona İnter şifresiz izle

02.10.2019 09:29

Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu gruplarından F grubunda çekişmeli bir karşılaşma yaşanacak. Barcelona ile İnter'in karşılaşacağı müsabaka spor Sevrleri ekrana kilitleyecek. Peki, Barcelona İnter maçı hangi kanalda? Barcelona İnter maçı saat kaçta? Barcelona İnter maçı ne zaman? Barcelona İnter maçı nerede? Barcelona İnter şifresiz izle…

BARCELONA İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona İnter maçı 2 Ekim Çarşamba saat 19.55'te başlayacak.

BARCELONA İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona İnter maçı beIN SPORTS 1 kanalında yayınlanacak.

BARCELONA İNTER MAÇI NEREDE?

Barcelona İnter maçı Barcelona'nın sahası Camp Nou'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ F GRUBU FİKSTÜRÜ

2 Ekim Çarşamba 22.00: Barcelona - İnter

2 Ekim Çarşamba 19.55: Slavia Prag - Burssia Dortmund

ŞAMPİYONLAR LİGİ F GRUBU PUAN DURUMU

1. Slavia Prag 1

2. İnter 1

3. Barcelona 1

4. Borussia Dortmund 1