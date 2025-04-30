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Barcelona Inter maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Barcelona Inter golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Barcelona Inter maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Barcelona Inter golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Barcelona Inter Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Barcelona Inter kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Barcelona Inter canlı maç anlatımı ve Barcelona Inter kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Barcelona Inter kaç kaç? Barcelona Inter canlı maç anlatımı ve Barcelona Inter kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BARCELONA INTER MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona Inter maçı 1-0'lık Inter üstünlüğüyle devam ediyor.

Barcelona Inter maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Barcelona Inter golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

BARCELONA INTER MAÇI CANLI İZLE

Barcelona Inter maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Barcelona Inter maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BARCELONA INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Inter maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

BARCELONA INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona Inter maçı Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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