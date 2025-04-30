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Barcelona Inter hangi kanalda? Barcelona Inter maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Barcelona Inter hangi kanalda? Barcelona Inter maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Barcelona Inter UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona Inter maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona Inter maçı yayın bilgisi!

Barcelona Inter maçı hangi kanalda? Barcelona Inter UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona Inter maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona Inter maçı yayın bilgisi haberimizde...

BARCELONA INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Inter maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Barcelona Inter maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden canlı Barcelona Inter maçını izleyebilirsiniz.

Barcelona Inter hangi kanalda? Barcelona Inter maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

BARCELONA INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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