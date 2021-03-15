Barcelona - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Barcelona - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

15.03.2021 01:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 01:30
Barcelona - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Barcelona - Huesca maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Barcelona - Huesca maçıdır. Peki Barcelona - Huesca maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BARCELONA - HUESCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Huesca maçı 15 Mart Pazartesi günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

BARCELONA - HUESCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Huesca maçını Spor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

BARCELONA - HUESCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.

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