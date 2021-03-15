Barcelona - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
15.03.2021 01:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 01:30
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Barcelona - Huesca maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Barcelona - Huesca maçıdır. Peki Barcelona - Huesca maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BARCELONA - HUESCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Barcelona - Huesca maçı 15 Mart Pazartesi günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
BARCELONA - HUESCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Huesca maçını Spor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
BARCELONA - HUESCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.