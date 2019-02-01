Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, "Bizim Barcelona gibi bir takımımız var. Çok tecrübeli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz var. Şehrin sorunlarına hakim 54 meclis üyemiz var." dedi.

Kentte esnaf ziyaretinde bulunan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu seçim manifestosundaki tüm maddelerin Balıkesir'e uyumlu olduğunu söyledi.

Bu temel üzerinde çalışarak 31 Mart'ta başarılı olacaklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim ittifakımız, iddialı bir ittifak. Karşı tarafın projeleri, meclis üyeleri, kimin ne yapacağı belli değil. Şehrin temel unsurlarına baktığınızda bizim ekibimiz her şeyi rahat karşılar. Seçim kaygımız yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunu 10 numara uygularız. Balıkesir'deki 20 ilçedeki belediye başkan adayları arkadaşlarıma ve belediye meclis üyelerine güveniyorum. Uyum sorunumuz yok. Birçok arkadaşımla 5 yıldır çalışıyoruz. Bizim Barcelona gibi bir takımımız var. Çok tecrübeli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz var. Şehrin sorunlarına hakim 54 meclis üyemiz var."

Kaynak: AA