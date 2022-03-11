Barcelona – Galatasaray maçının ardından (Xavi Hernandez)
AA - Fahrettin Gök - Güncel
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Galatasaray takımları, Barselona'daki Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Galatasaray takımları, Barselona'daki Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya geldi. Berabere biten karşılaşma sonrasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.