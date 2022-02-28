Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? BARCA GS ne zaman, hangi kanalda?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki rakibi, UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Peki, BARCA GS ne zaman, hangi kanalda? Barcelona Galatasaray maçı ne zaman?

GALATASARAY UEFA AVRUPALİGİNDE BARCELONA İLE EŞLEŞTİ

Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki rakibi, UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Temsilcimiz seribaşı olarak katıldığı kura çekiminde Barcelona ile eşleşti.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

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