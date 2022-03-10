Barcelona - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? UEFA Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi, Barcelona - Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Barcelona - Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz mi? Barcelona - Galatasaray maçı hakemi kim? Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Barcelona ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Barcelona-Galatasaray Maçı, 10 Mart Perşembe günü oynanacak.
Barcelona-Galatasaray Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Barcelona ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
BARCELONA-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022