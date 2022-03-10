Barcelona Galatasaray kaç kaç? UEFA Barcelona Galatasaray gol oldu mu?
- Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak Barcelona Galatasaray maçı, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Peki, Barcelona Galatasaray kaç kaç? UEFA Barcelona Galatasaray gol oldu mu?
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Barcelona Galatasaray kaç kaç?
Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.
Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.
EXXEN'e üye olarak , cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, App Store, Apple TV ve Android TV'den izleyebilirsiniz.
Barcelona Galatasaray maçını izlemek için EXXEN Spor üyesi olmalısınız.
Muhtemel 11'ler
Barcelona : Ter Stegen, Deste, Arujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Dembele, Aubameyang.
Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mostafa.
Mücadele 23.0'te başlayacak.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022