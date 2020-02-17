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Barcelona, futbolcularına yönelik karalayıcı yorumlarla bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı

Barcelona Kulübü, sosyal medya aracılığıyla kulüp yöneticilerinin imajını korumak ve takımı olumsuz etkileyen girişimleri olan bazı futbolcularına ilişkin karalama kampanyası başlatmak için bir şirketle anlaştığı yönünde İspanyol basınında çıkan iddiaları yalanladı.

17.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:46
Barcelona, futbolcularına yönelik karalayıcı yorumlarla bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı

Kulübü, sosyal medya aracılığıyla kulüp yöneticilerinin imajını korumak ve takımı olumsuz etkileyen girişimleri olan bazı futbolcularına ilişkin karalama kampanyası başlatmak için bir şirketle anlaştığı yönünde İspanyol basınında çıkan iddiaları yalanladı.

radyosu, Barcelona'nın şu anda ve geçmişte kulüple ilişkisi olan kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili sosyal medyada olumsuz, küçük düşürücü mesajlar yayımlaması ve başta kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu olmak üzere yöneticiler hakkında olumlu imaj yaratması için bir şirketle anlaşma yapıldığını iddia etti.

Barcelona Kulübü konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, adı geçen firmanın tedarikçilerinden biri olduğunu ancak bahsedilen iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını belirtti.

Basında yer alan ve söz konusu karalama kampanyalarını yapan bazı sosyal paylaşım adreslerinin tedarikçi firma ile bağlantısının bulunması halinde bu kurumla olan tüm sözleşmelerin hemen iptal edileceğini ve yasal süreç başlatılacağını duyuran Barcelona, iddiayı ortaya atan basın kuruluşundan da tekzip yayımlamasını istedi.

Barcelona, bu tip haberlerin devam etmesi halinde her türlü yasal girişimi başlatma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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