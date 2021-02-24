Barcelona erteleme maçında Elche'yi farklı yendi
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Barcelona erteleme maçında Elche'yi farklı yendi

24.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:02
Barcelona erteleme maçında Elche'yi farklı yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ilk haftanın erteleme maçında Barcelona, sahasında Elche'yi 3-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ilk haftanın erteleme maçında Barcelona, sahasında Elche'yi 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 48 ve Dk. 69) ve Jordi Alba (Dk. 73) kaydetti.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, düşme hattında bulunan Elche 21 puanda kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 18'e çıkaran Messi ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez 16 golle 2. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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