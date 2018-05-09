Barcelona, Enes Ünal'lı Villarreal'i 5-1 Yendi

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, evinde Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal'i 5-1 mağlup etti.

La Liga'nın 36. haftasında, şampiyon Barcelona Camp Nou'da Villarreal'i konuk etti. Karşılaşma öncesi Villarreal'li futbolcular, Barcelona'yı alkışladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalanlar 11. dakikada Coutinho, 16. dakikada Paulinho ve 45. dakikada Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

ENES ÜNAL 70. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

54. dakikada Sansone'yle skoru 3-1 yapan Villarreal'de, 70. dakikada milli futbolcu Enes Ünal da oyuna dahil oldu.

Ancak karşılaşmada son sözü 87 ve 90. dakikalarda Dembele söyledi. Barcelona mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

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YORUMLAR (3)

  • 01:
    Artık TAMAM. Kadro dediler maaş tam 600 lira düştü. Emekliye 1000 lira vermiş. onları satın alma taktiği !! Kardeşim millet aç maaşlar zaten yetmiyor ben adanadayim banane istanbulda yaptırdığın yoldan köprüden hava alanından 4000 olan bürüt maaşım 3400e düştü bu mu kadro
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