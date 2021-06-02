Barcelona, Emerson Royal'ı Real Betis'ten geri aldı
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Barcelona, Emerson Royal'ı Real Betis'ten geri aldı

Barcelona, Emerson Royal'ı Real Betis'ten geri aldı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'nın Barcelona Kulübü, son iki sezondur kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'ın geri alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, son iki sezondur kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'ın geri alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Emerson'un Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşmesinin bulunduğu belirtildi.

İspanyol basını, Katalan kulübünün, Real Betis'e 9 milyon avro ödeyeceğini ve Emerson'un olası bir başka kulübe transferinde Real Betis'in yüzde 20'lik bonservis hakkı olduğunu yazdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde geçen sezon en fazla gol pası veren dördüncü savunma oyuncusu olan Emerson, Real Betis'te en fazla süre alan futbolcu olmuştu.

Emerson, Brezilya Milli Takımı'nın Kupa Amerika için açıkladığı kadroda yer alıyor.

Barcelona, transferde daha önce Sergio Agüero ve Eric Garcia'yı kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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