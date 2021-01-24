Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü
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Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü

24.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:32
Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Elche'yi 2-0 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Elche'yi 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Frenkie de Jong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Barcelona, 89. dakikada Ricard Puig'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste beşinci deplasman maçından da kayıpsız ayrılan Barcelona, puanını 37'ye çıkardı. Küme düşme potasındaki Elche ise 17 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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