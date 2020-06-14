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Barcelona'dan Göztepe'ye 95. yıl kutlaması

Barcelona Kulübü'nün Türkçe hesabı, yayınladığı paylaşımla Göztepe'nin kuruluşunun 95. yılını kutladı.

Barcelona'dan Göztepe'ye 95. yıl kutlaması
14.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:00

Barcelona Kulübü'nün Türkçe hesabı, yayınladığı paylaşımla Göztepe'nin kuruluşunun 95. yılını kutladı.

14 Haziran 1925 yılında kurulan Göztepe, bugün 95. yaşını kutluyor. İzmir'in köklü takımlarından Göztepe'nin 95. yaşı için birçok futbol kulübü sosyal medya hesaplarında kutlama paylaşımı yaptı. Aralarında Altınordu, Trabzonspor, Sakaryaspor ve Manisa Futbol Kulübü'nün yer aldığı kulüpler, sarı kırmızılı camiayı 95. yılından dolayı kutlama mesajı yayınladı. Ayrıca Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kulübün 95. yılı için tebrik mesajı yayınladı.

Barcelona, Göztepe'nin 95. yılını bu mesajla kutladı

Kutlama mesajları arasında en dikkat çeken paylaşım ise Barcelona Futbol Kulübü'nden geldi. Dünyaca ünlü İspanya temsilcisi, Türkiye için kullanılan resmi sosyal medya hesabından Göztepe'ye nice yaşlara dileklerinde bulundu. Barcelona yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Fuar Şehirleri Kupası'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!" - İZMİR

Kaynak: İHA

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Spor Manşet

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