HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman oldu

İspanya'nın Barcelona Kulübü, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman oldu
19.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:18

İspanya'nın Barcelona Kulübü, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli iki sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ronald Koeman'ın TSİ 19.00'da yeni teknik direktör olarak basına tanıtılacağı bildirildi.

Koeman, futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giymişti.

57 yaşındaki Koeman, teknik direktörlük kariyerinde ise sadece bir kez La Liga'da görev yaparken, 2007-2008 sezonunda Valencia'yı çalıştırmıştı.

Koeman, 2018'den bu yana Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

İspanyol basını, Barelona'nın, Koeman'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki sözleşmesini feshetmek için Hollanda Futbol Federasyonu'na 4 ila 5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kalacağını iddia ediyor.

12 yıl aradan sonra ilk kez sezonu kupasız kapatan Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden alıp 13 Ocak'ta Quique Setien ile anlaşmıştı.

Kral Kupası'ndan elenen, lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımı 8-2'lik tarihi bir skorla yenilen Barcelona'da, teknik direktör Setien ve sportif direktör Eric Abidal görevden alınmıştı.

Köklü değişiklikler yapacağını duyuran Barcelona Kulübü, yeni sportif direktörü de Ramon Planes olarak açıkladı. Planes son olarak Getafe kulübünde sportif direktör olarak çalışmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Magazin
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Angela Merkel Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Yeşim Salkım Selami Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fuat Çapa Fatih Terim Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Ateş Sabah Çocuk
Şu an buradasınız: Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:52:57. #1.14#
title