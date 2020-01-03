Barcelona'da Oynamış En İyi Fransız Oyuncular
Tarih boyunca Barcelona formasını birçok ünlü Fransız oyuncu giydi. Gelin geçmişe gidelim ve Giuly, Petit, Thuram, Abidal, Mathieu ve Henry'nin Katalan ekibiyle en iyi anlarına göz atalım.
03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19
Tarih boyunca Barcelona formasını birçok ünlü Fransız oyuncu giydi. Gelin geçmişe gidelim ve Giuly, Petit, Thuram, Abidal, Mathieu ve Henry'nin Katalan ekibiyle en iyi anlarına göz atalım.
Kaynak: Dugout
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