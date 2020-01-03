Barcelona'da Oynamış En İyi Fransız Oyuncular

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

Tarih boyunca Barcelona formasını birçok ünlü Fransız oyuncu giydi. Gelin geçmişe gidelim ve Giuly, Petit, Thuram, Abidal, Mathieu ve Henry'nin Katalan ekibiyle en iyi anlarına göz atalım.