Barcelona'da Luis Suarez 4 ay yok
Barcelona Kulübü, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.
Barcelona Kulübü, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.
Suarez'in geçen sezondan bu yana devam eden sağ dizindeki ağrıların ağırlaşması üzerine Uruguaylı futbolcu bugün ameliyat edildi.
Barcelona Kulübü, Suarez'in iyileşme sürecinin 4 ay olarak öngörüldüğünü bildirdi.
Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.