Barcelona'da kulüp başkanlığı seçimleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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Barcelona'da kulüp başkanlığı seçimleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

16.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:08
Barcelona'da kulüp başkanlığı seçimleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İspanya'nın Barcelona kulübünde 24 Ocak Pazar günü yapılması planlanan kulüp başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artışlar ve uygulanan serbest dolaşım kısıtlamalarından dolayı ertelendi.

İspanya'nın Barcelona kulübünde 24 Ocak Pazar günü yapılması planlanan kulüp başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artışlar ve uygulanan serbest dolaşım kısıtlamalarından dolayı ertelendi.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin tavsiyesi doğrultusunda başkanlık seçimi erteleme kararı alan Barcelona yönetimi, mevcut Kovid-19 önlemleri kapsamında üyelerinin oy kullanma işlemine katılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Barcelona'da geçici kulüp bakanlığı görevini yürüten Carles Tusquets, Katalonya özerk hükümetinden yürürlükteki spor kanununda değişiklik yapılarak, başkanlık seçiminde mektupla oy kullanımına izin verilen bir maddenin ilave edilmesini istedi.

Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın yarıştığı Barcelona'daki başkanlık seçiminin 7 Mart tarihinde yapılması öngörülüyor.

Kovid-19'un etkisiyle ciddi ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun ekim ayında istifasının ardından geçici olarak kulüp başkanlığına Carles Tusquets getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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