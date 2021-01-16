Barcelona'da kulüp başkanlığı seçimleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İspanya'nın Barcelona kulübünde 24 Ocak Pazar günü yapılması planlanan kulüp başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artışlar ve uygulanan serbest dolaşım kısıtlamalarından dolayı ertelendi.