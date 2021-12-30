Barcelona'da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 10'a yükseldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona'da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 10'a yükseldi

Barcelona'da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 10'a yükseldi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Ronaldo'dan herkese küçük dilini yutturacak hamle! Messi'nin yerine kendisini önerdi

Ronaldo'dan herkese küçük dilini yutturacak hamle! Messi'nin yerine kendisini önerdi

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title