Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.
İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.
Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.
Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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