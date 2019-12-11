Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İspanya'nın Barcelona kentindeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

11.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:53
Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

'nın kentindeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.


Barcelona'nın Montornes del Valles bölgesinde, Grupo Ditecsa firması tarafından işletilen bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, polis fabrikayı ve çevresini tahliye etti. Yangına 28 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, bölgeye 6 ambulans gönderildiği ifade edildi.


Polis, çevrede yaşayanlara dumandan etkilenmemeleri için kapalı alanlarda kalma çağrısı yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.


Yangının nedeni bilinmezken, şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. - BARSELONA

Kaynak: İHA
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