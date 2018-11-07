Barselona'da Bir Valizin İçinde Bomba Bulundu
İspanya'nın ikinci büyük kenti Barselona'da iki tren hattı bomba şüphesi sebebiyle kapatıldı. Bavulda gördükleri cihazın patlayıcı olabileceğini söyleyen yetkililer, bölgede bomba araması yaptı. Barselona'nın ardından Madrid'de bomba paniği yaşandı.
İspanya'nın Barselona kentinde polis, iki tren hattının bomba şüphesiyle kapatıldığını duyurdu. Olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Polis, bölgede bomba araması yaptı. Katalonya Polisi yapılan tetkik sonucunda bir valizin içinde patlayıcı düzenek bulunduğunu açıkladı.
3 VE 4 NUMARALI PERONLARDAKİ TRENLER BOŞALTILDI
Katalan polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sants de Barcelona tren istasyonundaki hızlı tren hatlarında güvenlik kontrolü prosedürü uygulandığı, 3 ve 4 numaralı peronlardaki trenlerin boşaltıldığı ve bomba imha ekibi TEDAX'ın olay yerine yönlendirildiği ifade edildi.
BAVULDA GÖRÜLDÜ
Katalonya polisi güvenlik görevlilerinin bir bavulda gördükleri cihazın patlayıcı olabileceğini düşündüğünü, olay yerine bomba imha ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı. Katalonya Polisi yapılan tetkik sonucunda bir valizin içinde patlayıcı düzenek bulunduğunu açıkladı.
SEFERLER NORMALDE DÖNDÜ
İspanya'da Barselona tren istasyonundaki iki trenin bomba şüphesiyle tahliye edilmesinin ve bu hatların kapatılmasının ardından, seferlerin normale döndüğü açıklandı.
İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sularında merkez tren istasyonunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle iki trenin tahliye edilmesinin ardından bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu söz konusu hatlarda seferler yeniden başlatıldı.
MADRİD'DE BOMBA PANİĞİ
İspanya'nın Barselona kentinin ardından başkent Madrid'de de bir tren istasyonu tahliye edildi. Olayla ilgili açıklama yapan polis yanlış alarm olduğunu duyurdu.
GEÇEN YIL CANLI BOMBA SALDIRISI OLMUŞTU
Barcelona'nın Subirats kentinde eylem hazırlığındaki canlı bomba vurularak etkisiz hale getirilmişti. Ayrıca yetkililer Las Ramblas bölgesinde aracını yayaların üzerine sürüp, 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının aranılan ismi Yunus Ebuyakup'un da yakalandığı duyurmuştu.
Olay yerinden ilk görüntüler;
-
Güvenli, güvensiz Avrupa.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
EY HABERCİ AVRUPANIN ORTASI İSPANYA MI OLUYOR. HERHALDE ADIMLADIN AMA ADIMLARINDA OLDUKÇA FARKLI SANIRIM. ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ OLAY TÜRKİYE DE DEĞİL.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Allaha şükür turkiye tamamen etkisizlesti, yakindada komple defolurlar. Sebebi ziyaretime gelirsek, Allahin hukmu belli kanununda degisme yok. Turkiye ve yandasi önce copu sonra cehennemi boyluyor. Siz kendinizide parcalasaniz bunu degistiremezsiniz, fakirlesecem diye turkiyeye yardima kalkisirsaniz, siz turkiye ve yandasini Allahtan kurtaramaz, ancak onlarla beraber cehennemi boylarsiniz. Allahin yardimcilari bu zaferi yasiyor, maglup olmus turkiyenin tarafinda durmaniz size sadece zarar bir uyarayim dedim.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
aynen avrupaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BESLEYİP BÜYÜTTÜĞÜNÜZ KORUYUP KOLLADIĞINIZ YILAN ELBET BİR GÜN SİZİDE ISIRACAKTIR. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır