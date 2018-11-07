Barselona'da Bir Valizin İçinde Bomba Bulundu

İspanya'nın Barselona kentinde polis, iki tren hattının bomba şüphesiyle kapatıldığını duyurdu. Olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Polis, bölgede bomba araması yaptı. Katalonya Polisi yapılan tetkik sonucunda bir valizin içinde patlayıcı düzenek bulunduğunu açıkladı.

3 VE 4 NUMARALI PERONLARDAKİ TRENLER BOŞALTILDI

Katalan polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sants de Barcelona tren istasyonundaki hızlı tren hatlarında güvenlik kontrolü prosedürü uygulandığı, 3 ve 4 numaralı peronlardaki trenlerin boşaltıldığı ve bomba imha ekibi TEDAX'ın olay yerine yönlendirildiği ifade edildi.

BAVULDA GÖRÜLDÜ

Katalonya polisi güvenlik görevlilerinin bir bavulda gördükleri cihazın patlayıcı olabileceğini düşündüğünü, olay yerine bomba imha ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı. Katalonya Polisi yapılan tetkik sonucunda bir valizin içinde patlayıcı düzenek bulunduğunu açıkladı.

SEFERLER NORMALDE DÖNDÜ

İspanya'da Barselona tren istasyonundaki iki trenin bomba şüphesiyle tahliye edilmesinin ve bu hatların kapatılmasının ardından, seferlerin normale döndüğü açıklandı.

İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sularında merkez tren istasyonunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle iki trenin tahliye edilmesinin ardından bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu söz konusu hatlarda seferler yeniden başlatıldı.

MADRİD'DE BOMBA PANİĞİ

İspanya'nın Barselona kentinin ardından başkent Madrid'de de bir tren istasyonu tahliye edildi. Olayla ilgili açıklama yapan polis yanlış alarm olduğunu duyurdu.

GEÇEN YIL CANLI BOMBA SALDIRISI OLMUŞTU

Barcelona'nın Subirats kentinde eylem hazırlığındaki canlı bomba vurularak etkisiz hale getirilmişti. Ayrıca yetkililer Las Ramblas bölgesinde aracını yayaların üzerine sürüp, 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının aranılan ismi Yunus Ebuyakup'un da yakalandığı duyurmuştu.

Olay yerinden ilk görüntüler;