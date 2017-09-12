Barcelona'da Bomba Alarmı

Katalonya'nın başkenti Barcelona'daki Sagrada Familia Kilisesi yakınlarında bomba yüklü araç ihbarı güvenlik güçlerini alarma geçirdi.



Katalonya'nın başkenti Barcelona'daki Sagrada Familia Kilisesi yakınlarında bomba ihbarı yapıldı. Kilise içindekiler ve bölgedeki vatandaşlar tahliye edilirken, Barcelona geniş çapta terör operasyonu başlatıldı. Ancak yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklama gerçekleşmedi. Geniş güvenlik önlemleri alınmasına rağmen paniğe neden olan ihbarın asılsız olduğu bildirildi.



Öte yandan La Sagrada Familia, İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan ve modern mimarinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi'nin 1883 yılında devraldığı fakat 1926 yılında bir tramvayın altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır. - BARSELONA