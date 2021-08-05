Barcelona'da bir devir sona erdi
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Barcelona'da bir devir sona erdi

Barcelona'da bir devir sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrılıyor.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrılıyor.

Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrılıyor. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen,  kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar ayrıldı
Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar ayrıldı
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