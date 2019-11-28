Barcelona’da 700 maç

28.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:13

Messi, Barcelona formasıyla ilk resmi maçına 16 Ekim 2004 günü, ligdeki Espanyol maçıyla çıkmıştı. O gün Messi’nin yeteneklerinden belki birçok kişinin haberi vardı ancak zamanla dünyanın gelmiş geçmiş en iyi birkaç futbolcusundan biri olacağını muhtememelen çok fazla kişi düşünmüyordu. O sezon toplam dokuz maça çıkan Arjantinli, Barcelona formasıyla ilk golünü La Liga’nın 34. haftasındaki Albacete maçında bulmuştu.

Bir sonraki sezon 25 maçta sekiz gol dört asist, ardından 36 maçta 17 gol üç asist... Messi efsanesi bu rakamlarla doğuyordu. Bugün gelinen noktada ise o, birçokları için dünyanın en iyisi. Böyle olmadığını düşünenler dahi onu ikinci ya da üçüncü sıranın gerisinde konumlandıramıyor.

Dün akşam oynanan ve Barcelona’nın 3-1 kazandığı Borussia Dortmund maçı, Messi’nin Barcelona formasıyla çıktığı 700. maç oldu. Messi, 700. maçını mükemmel bir şekilde oynadı. Luis Suarez’e ve Antoine Griezmann’a birer asist yaptı, bir gol de kendi attı.

Dün akşamki gol, Messi’nin Barcelona kariyerindeki 613’üncü, bu sezonki 13. golü oldu. Arjantinlinin kariyerinde en fazla gol attığı sezon, 60 gol bulduğu 2011/12 sezonu. Süper yıldız, 2007/08 sezonundan bu yana 40 golün altına düşmedi.

Messi’nin forma giymeye başladığı 2004 Ekim’inden beri Barcelona tam 34 kupa kazandı. Bu kupaların kazanılmasında Messi’nin aslan payına sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Messi, ilki 2004/05; sonuncusu ise 2018/19 olmak üzere tam 10 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanı sıra altı İspanya Kral Kupası, sekiz İspanya Süper Kupası, üç Avrupa Süper Kupası ve üç de Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu elde etti. Kazanılan dört Şampiyonlar Ligi kupası, doğal olarak Messi’nin kariyerinde özel bir alan işgal ediyor. 2006 yılındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Messi’nin en büyük pay sahibi olmadığı şampiyonluk olmasa da; 2009, 2011 ve 2015’teki şampiyonluklar şüphesiz ki Messi olmasa kazanılması oldukça güç şampiyonluklar olarak Barça tarihindeki yerini aldı.

Arjantinli süper yıldızın geride kalan 700 maçta en çok rakibi olan takım Real Madrid oldu. 41 kez El Clasico’ya çıkan Messi, Atletico Madrid’e ve Sevilla’ya karşı ise 38’er maça çıktı. Messi’nin en çok gol attığı takım ise, az önce ismi geçen Sevilla. Endülüs temsilcisinin kalesine tam 37 gol atan Arjantinli, Atletico’ya 29, Valencia’ya ise 28 gol attı. Messi’nin El Clasico’larda ise 26 golü bulunuyor.

Messi’den fazla Barcelona forması giyen yalnızca bir isim var: Xavi. 2015’te Barcelona’da ayrılan İspanyol futbolcu, 1998’den 2015’e dek tam 767 defa Katalan ekibinin formasını giydi. Messi, bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon Xaxi’yi geride bırakarak Barcelona formasını en çok kez giyen oyuncu olacaktır.

Bu sayılar ve rekorlar önümüzdeki yıllarda artacaktır. Ancak Messi’yi yeşil sahada izlemek, futbolu seven birçoklarımız için maç sayısından, gol sayısından ve kupalardan çok daha fazla ön