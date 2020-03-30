Barcelona, Covid-19 salgını nedeniyle sporcu maaşlarında kesintiye gidiyor
İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.
30.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:44
İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun yapılan görüşmeler sonrasında Covid-19 salgının devam ettiği süre zarfında tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com