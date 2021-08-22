Barcelona, Bilbao deplasmanından 1 puanla döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barcelona, Bilbao deplasmanından 1 puanla döndü

Barcelona, Bilbao deplasmanından 1 puanla döndü
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun 2. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun 2. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın 50. dakikasında Athletic Bilbao, İnigo Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti.

İyi bir mücadele gösteren ev sahibi takımın defanstaki tek hatasını iyi değerlendiren Barcelona 75. dakikada Memphis Depay ile skora eşitliği getirdi.

Barcelona'dan Eric Garcia uzatma dakikalarında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Diğer yandan Barcelona'nın yeni transferi olan, 18 yaşındaki Türk uyruklu Avusturya vatandaşı Yusuf Demir, 62. dakikada Martin Braithwaite'nin yerine oyuna girdi.

Barcelona puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla lider durumda bulunurken, Athletic Bilbao ise puanını 2 yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Barcelona, Bilbao deplasmanından 1 puanla döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 01:05:46. #1.15#

title