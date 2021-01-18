Barcelona - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Final maçını kim kazandı? Barcelona - Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?
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Barcelona - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Final maçını kim kazandı? Barcelona - Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?

18.01.2021 01:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 01:37
Barcelona - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Final maçını kim kazandı? Barcelona - Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Heyecanlı maçın ardından bir takım süper kupanın sahibi olacak. Peki Barcelona - Athletic Bilbao maçı kaç kaç? Maç bitti mi? Messi oynuyor mu? Messi gol attı mı? Maç sonucu sizlerle...

Barcelona - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Final maçı tüm hızıyla devam ediyor. Peki maç kaç kaç? Şuan kaçıncı dakika oynanıyor? Barcelona - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Final maçı saat kaçta başladı?

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO SÜPER KUPA FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Maç 17 Ocak Pazar günü akşam saat 23:00 'da başladı. Maç halen devam ediyor.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçın 90 dakikası 2-2 eşitlikle sonuçlandığı için uzatmalara gitti. Maç şuanda 3-2 Athletic Bilbao'nun üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 3-2 sona erdi.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? ŞAMPİYON KİM OLDU?

İspanya Süper Kupa'nın sahibi Athletic Bilbao takımı oldu. Athletic Bilbao, Barcelona'yı finalde 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

MAÇ KAÇ KAÇ?

Barcelona 2 - 3 Athletic Bilbao

MAÇTA GOLLERİ KİM ATTI?

Barcelona'nın golleri:

Antoine Griezmann 40 ve 77. dakikalar.

Athletic Bilbao'nun golleri:

Oscar de Marcos dk 42

Asier Vilalibre dk 90

İnaki Williams dk 93

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