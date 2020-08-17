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BBC

Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu

Barcelona'nın 3 gün önceki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman Bayern Münih takımına 8-2 yenilmesinin ardından, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu
17.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:20

Barcelona'nın 3 gün önceki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman Bayern Münih takımına 8-2 yenilmesinin ardından, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

61 yaşındaki Setien Ocak ayında Barcelona teknik direktörlüğüne getirilmişti ve takımı 25 maç yönetebildi.

Kulüp yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Ancak Katalan ekibin başına, Hollanda milli takımının teknik direktörü Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.

Koeman 1989-1995 arasında Barcelona'da oynamıştı.

Barcelona, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen İspanyol ligi La Liga'yı Barcelona, Real Madrid'in beş puan gerisinde, 2. olarak tamamlamıştı.

Barcelona son 5 yılda 4 kez Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Bayern yenilgisi sonrası konuşan Setien, "Durumumuzu gözden geçirme ve gelecek için gerekli kararları alma zamanı" demişti.

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada da "Bu, takımdaki daha geniş yeniden yapılanmanın ilk adımı" dendi.

Kulüp ayrıca gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminin de erkene çekilerek 15 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

BBC
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