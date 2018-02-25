Barcelona, Evinde Girona'yı Bozguna Uğrattı: 6-1

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, sahasında Girona'yı 6-1 mağlup etti.

Ligin 25. haftasında Katalan derbisinde Barcelona, Girona'yı konuk etti.

Lider Barcelona, 5, 44 ve 76. dakikalarda Luis Suarez, 30 ve 36. dakikalarda Lionel Messi, 66. dakikada Philippe Coutinho'nun attığı gollerle galip geldi. Girona'nın tek golünü ise 3. dakikada Portu attı.

BARCELONA 32 MAÇTIR YENİLMİYOR



Barcelona, bu skorla puanını 65'e çıkarırken, 2010-2011 sezonununda elde ettiği 31 maçlık yenilmezlik serisini 32'e yükseltti. La Liga'da en uzun namağlubiyet rekoru ise 1979-1980 sezonunda 38 maçla Real Sociedad'a ait.

Bu maçta Girona ağlarını 2 kez havalandıran Messi'nin böylece La Liga'da gol atmadığı takım kalmadı.