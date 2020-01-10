Barcelona 2-3 Atletico Madrid Maç Özeti

10.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:19

2019 İspanya Süper Kupa şampiyonunu belirlemek için Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvada Barcelona Atletico Madrid'le karşılaştı. Heyecan veren ikinci yarıda, Barcelona 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçmesine rağmen son 10 dakikada yediği iki golle rakibine boyun eğdi ve finale çıkma şansını kaybetti.