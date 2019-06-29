Barça'nın Japonya'daki en iyi hedefi

Asya kıtasında FC Barcelona'nın en iyi hedeflerinden bazılarına göz atın. İlk Takımın sezon öncesi hazırlığının bir parçası olarak FC Barcelona, 2015'ten beri ülkeyi ilk ziyareti ve 2013'ten beri Asya'ya ilk turu olan Japonya'ya seyahat edecek.