Barça, İspanya Süper Kupası'nda Penaltılarla Finale Yükseldi

İspanya Süper Kupası'nda bu sezon format değişti ve 4'lü final şeklinde oynanmaya başlandı. Yarı finalinde Barcelona, Real Sociedad'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maç sonunda seri penaltılar ile 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Barcelona'da Messi kadroda yer almazken tek golü Frenkie de Jong kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü ise penaltıdan Oyarzabal attı