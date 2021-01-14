Barça, İspanya Süper Kupası'nda Penaltılarla Finale Yükseldi
İspanya Süper Kupası'nda bu sezon format değişti ve 4'lü final şeklinde oynanmaya başlandı. Yarı finalinde Barcelona, Real Sociedad'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maç sonunda seri penaltılar ile 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Barcelona'da Messi kadroda yer almazken tek golü Frenkie de Jong kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü ise penaltıdan Oyarzabal attı
İspanya Süper Kupası'nda bu sezon format değişti ve 4'lü final şeklinde oynanmaya başlandı. Yarı finalinde Barcelona, Real Sociedad'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maç sonunda seri penaltılar ile 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Barcelona'da Messi kadroda yer almazken tek golü Frenkie de Jong kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü ise penaltıdan Oyarzabal attı
Kaynak: Dugout