Barça, İspanya Süper Kupası'nda Penaltılarla Finale Yükseldi
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Barça, İspanya Süper Kupası'nda Penaltılarla Finale Yükseldi

14.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:18

İspanya Süper Kupası'nda bu sezon format değişti ve 4'lü final şeklinde oynanmaya başlandı. Yarı finalinde Barcelona, Real Sociedad'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maç sonunda seri penaltılar ile 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Barcelona'da Messi kadroda yer almazken tek golü Frenkie de Jong kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü ise penaltıdan Oyarzabal attı

İspanya Süper Kupası'nda bu sezon format değişti ve 4'lü final şeklinde oynanmaya başlandı. Yarı finalinde Barcelona, Real Sociedad'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maç sonunda seri penaltılar ile 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Barcelona'da Messi kadroda yer almazken tek golü Frenkie de Jong kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü ise penaltıdan Oyarzabal attı

Barça, İspanya Süper Kupası'nda Penaltılarla Finale Yükseldi

Kaynak: Dugout

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