Barça eSports League Of Legends arenasına giriş yapıyor!

Dünyanın en çok sevilen futbol kulüplerinden biri olan FC Barcelona'nın espor takımı olan Barça eSports, attığı yeni adımı ile gündemimize geliyor. Spor kulübünün resmi sosyal medya hesapları ve web sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre takım League Of Legends arenasına giriş yapıyor!

Yaptığı açıklamada League Of Legends hakkında bilgiler veren kulüp, yeni League Of Legends takımının 2022 yılında Grupo Mediapro tarafından düzenlenen LVP SuperLiga'da mücadele edeceğini açıkladı.

2021 yaz sezonunun sonunda Superliga'nın beş milyona yakın kişi tarafından rekor bir sayı ile izlendiğini belirten takım, büyük finalin 300.000 farklı izleyici tarafından izlendiği söylendi.

Barça eSports şiddet içermeyen oyunlarda mücadele edecek

Takımı resmi web sayfasında yayınlanan açıklamada belirtilene göre Barça'nın yeni espor bölümünü geliştirme adımı kulübün dijital stratejisinin bir parçasını oluşturuyor ve FC Barcelona'nın sahadaki aynı arzusuyla motive ediliyor. Ayrıca takım, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya çapında espor sektöründe ana oyuncu olmak istediğini de belirtti.

Takım açıklamasının devamında gelecekte mücadele edeceği takımlar hakkında da bazı yeni detaylar paylaştı. Belirtilene göre espor projesini yürütürken kulüp, Barça'nın değerlerine sadık kalacak, markası ve temsil ettiği her şeyle yalnızca şiddet içermeyen oyunlara katılacak, aynı zamanda cinsiyet eşitliğini teşvik edecek ve hem taraftarları hem de oyuncuları eğitme kararlılığını sürdürecek.

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