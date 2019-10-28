Barbosa: "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"

Barbosa: "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"

Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

28.10.2019 15:09
Barbosa:

Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

VİDEO: Barbosa: "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"
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