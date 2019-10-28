Barbosa: "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"
Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.
28.10.2019 15:09
Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
VİDEO: Barbosa: "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"