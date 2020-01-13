Barbekü yapacaktı, havaya uçmaktan son anda kurtuldu
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Barbekü yapacaktı, havaya uçmaktan son anda kurtuldu

Diyarbakır'da bir kişi, evlerinin balkonunda bulunan şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı.

13.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:35
Barbekü yapacaktı, havaya uçmaktan son anda kurtuldu

'da bir kişi, evlerinin balkonunda bulunan şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı. Ateşin yakılması ile şöminenin içinde bulunan kimyasal maddenin patlaması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın ilçesi Peyas Mahallesi 233 sokakta bulunan Hasanoğlu Apartmanı 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi Saliha Ç., yanında bulunan diğer aile fertleri ile balkondaki şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı. Ateşin yakılması ile birlikte şöminenin içinde bulunan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda Saliha Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.


Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saliha Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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