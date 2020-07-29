Barbekü kıvılcımı çatıyı yaktı
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Barbekü kıvılcımı çatıyı yaktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde barbeküden sıçrayan kıvılcımlar bir evin çatısını sardı.

Barbekü kıvılcımı çatıyı yaktı
29.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:30

Edirne'nin Keşan ilçesinde barbeküden sıçrayan kıvılcımlar bir evin çatısını sardı. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Sahili'nde Yayla Caddesi üzerinde bulunan Doğankent Sitesi'nde 21.15 sıralarında, ev sahibinin barbekü için hazırladığı mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıyı sıçradı. Ev sahibinin evde sırada zamanda evin çatısına yayılan alevleri fark eden çevredekilerin ihbar etmesinin ardından bölgeye ilk önce Yayla Köyü Muhtarlığı'na ait su tankeri geldi. Ancak çatıyı saran alevlere yetersiz kalınca, olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 45 dakika sonra kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman ev içinde bulunan tüplerden de patlama sesleri geldiği öğrenildi. Yangın sırasında evde kimse olmaması sebebiyle yaralanan olmazken, alevlerin çevreye yayılması önlendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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